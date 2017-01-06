Завтра минское "Динамо" сыграет против московского ЦСКА

6 Января 2017 12:17

Невыполненная установка на старт встречи - главная причина поражения минского "Динамо" в матче против аутсайдера чемпионата КХЛ - череповецкой "Северстали". Первую шайбу "зубры" забросили лишь в середине 3 периода, сравняли счет, но уступили в серии буллитов, 1:2, и сохранили 5-е место на Западе.

Завтра для "зубров" завершится домашняя серия. На "Минск-Арене" принимаем московский ЦСКА. Начало встречи в 17 часов.