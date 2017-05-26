27 Мая 2017 21:25

Среди их кумиров - Виктория Азаренко и Максим Мирный, но путь в большой спорт они прокладывают своими личными победами. Сегодня в столице завершилось первенство страны по теннису среди спортсменов в возрастных категориях 12 и 14 лет. Как отметили организаторы соревнований, именно в этом возрасте мастера мяча и ракетки демонстрируют полную силу и большой потенциал для дальнейшего совершенства в теннисе. Это юные теннисисты и подтвердили на кортах.

Анна Титовец, призер первенства Беларуси по теннису:

"Я смогла показать все, что я хотела, были планы выигрывать в первенстве. Теннис для меня на первом месте. Я получаю удовольствие от того, что я делаю".

Антон Юспа, директор Белорусской теннисной федерации:

"По итогам этих соревнований тренерский совет уже будет решать и отбирать игроков для представления нашей страны на летних Кубках Европы".

Отметим, на аналогичных европейских соревнованиях в прошлом году наши 12-летние спортсменки завоевали второе место в командном зачете.