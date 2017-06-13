Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич продлил контракт с минским "Динамо" на год

13 Июня 2017 15:19

Илья выступает за "зубров" 5 сезонов. За это время в бело-синей форме хоккеист провел 209 матчей и набрал 25 баллов. Сейчас у "Динамо" есть контракты с одним вратарем, четырьмя защитниками и пятью нападающими.