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Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич продлил контракт с минским "Динамо" на год
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13 Июня 2017 15:19

Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич продлил контракт с минским "Динамо" на год

Илья выступает за "зубров" 5 сезонов. За это время в бело-синей форме хоккеист провел 209 матчей и набрал 25 баллов. Сейчас у "Динамо" есть контракты с одним вратарем, четырьмя защитниками и пятью нападающими.
  

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