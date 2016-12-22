Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен покидает минское "Динамо"
Спорт
RSS
Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен покидает минское "Динамо"
Скачать Поделиться

19 Декабря 2016 15:12

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен покидает минское "Динамо"

Соглашение с хоккеистом прекращено по соглашению сторон. За "зубров" Бэйлен провел 118 матчей и набрал 80 очков.
В эти минуты "Динамо" проводит гостевой поединок чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом". Соперник замыкает турнирную таблицу лиги, минчане на шестой строке Западной конференции. Прямую трансляцию матча ведет "Беларусь 5".

 

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 19.12.2016 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =