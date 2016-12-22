Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен покидает минское "Динамо"

19 Декабря 2016 15:12

Соглашение с хоккеистом прекращено по соглашению сторон. За "зубров" Бэйлен провел 118 матчей и набрал 80 очков.

В эти минуты "Динамо" проводит гостевой поединок чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом". Соперник замыкает турнирную таблицу лиги, минчане на шестой строке Западной конференции. Прямую трансляцию матча ведет "Беларусь 5".



