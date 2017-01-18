Спорт
18 Января 2017 12:22
Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре встречи КХЛ
Покинул скамейку - отдохни четыре матча. Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре встречи Континентальной хоккейной лиги вот за этот эпизод в победном матче "зубров" против "Адмирала". Кроме того, Коробов должен оплатить денежный штраф. Уже завтра минчане примут одноклубников из Риги.
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