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Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре встречи КХЛ
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18 Января 2017 12:22

Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре встречи КХЛ

Покинул скамейку - отдохни четыре матча. Защитник минского "Динамо" Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре встречи Континентальной хоккейной лиги вот за этот эпизод в победном матче "зубров" против "Адмирала". Кроме того, Коробов должен оплатить денежный штраф. Уже завтра минчане примут одноклубников из Риги.

 

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