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Законодательно закрепляется правовой статус стюарда, болельщика и волонтера на первенствах
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20 Апреля 2017 07:14

Законодательно закрепляется правовой статус стюарда, болельщика и волонтера на первенствах

В Беларуси становится больше крупных спортивных мероприятий, и большой интерес к ним проявляют иностранцы. Поэтому встает вопрос о проведении соревнований на новом уровне. Один из шагов - законодательно закрепляется правовой статус стюарда, болельщика и волонтера на первенствах. Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон "О физической культуре и спорте". Предлагается также урегулировать вопросы создания объединений болельщиков и спортивных агентов.

В 2019 году Беларусь примет Европейские игры. К тому времени все поправки в действующий закон уже заработают.

  

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