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12 Января 2017 17:43

В женской эстафете в немецком Рупольдинге белоруски на восьмом месте

Женская сборная Беларуси по биатлону завершила командную гонку 4 по 6 километров в немецком Рупольдинге. За нашу команду впервые в сезоне выступала трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Первой на старт вышла Надежда Скардино, затем бежала Надежда Писарева. Завершающий этап тренерский штаб доверил Ирине Кривко. Наша команда на 8-ом месте.