Заключительный выездной матч хоккейного "Динамо" в 14:30 на "Беларусь 5"

5 Февраля 2017 12:03

На белорусском спортивном смотрите заключительный выездной матч хоккейного "Динамо" в регулярном сезоне КХЛ. Минчане сыграют с "Югрой" и в случае победы выйдут в плей-офф. Начало игры в 14:30.

А после хоккея трансляция баскетбола. "Цмоки на "Минск-Арене" примут УНИКС белорусского центрового Артема Параховского. После 14 игр Единой лиги ВТБ "драконы" - 11-е, казанцы - на пятом месте. Старт матча в 17 часов.