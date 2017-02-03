Спорт
5 Февраля 2017 12:03
Заключительный выездной матч хоккейного "Динамо" в 14:30 на "Беларусь 5"
На белорусском спортивном смотрите заключительный выездной матч хоккейного "Динамо" в регулярном сезоне КХЛ. Минчане сыграют с "Югрой" и в случае победы выйдут в плей-офф. Начало игры в 14:30.
А после хоккея трансляция баскетбола. "Цмоки на "Минск-Арене" примут УНИКС белорусского центрового Артема Параховского. После 14 игр Единой лиги ВТБ "драконы" - 11-е, казанцы - на пятом месте. Старт матча в 17 часов.
Другие новости
05.02.2017 15:12 / Спорт В прыжках в высоту у мужчин не было равных белорусу Павлу Силеверстову
05.02.2017 15:10 / Спорт Илья Ивашко уступил сопернику из Румынии в матче Кубка Дэвиса
05.02.2017 12:02 / Спорт Сборная Беларуси по теннису против Румынии. Трансляции игр ведет "Беларусь 5"
04.02.2017 21:25 / Спорт В шаге от второго круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса
04.02.2017 15:02 / Спорт Во Дворце тенниса играют белорусы и румыны. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"
04.02.2017 12:29 / Спорт Станислав Гладченко взял серебро в лыжной акробатике
04.02.2017 09:11 / Спорт Второй игровой день в матче первого круга первой группы евроафриканской зоны Кубка Дэвиса
03.02.2017 19:14 / Спорт Паритет после первого дня
03.02.2017 19:12 / Спорт На лыжероллерной трассе в Веснянке сегодня прошли соревнования по лыжным гонкам
03.02.2017 07:00 / Спорт Мужская сборная Беларуси по теннису начинает матч Кубка Дэвиса
02.02.2017 21:32 / Спорт В Беларусь приходит большой теннис
02.02.2017 19:23 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису провела первую тренировку на корте "Чижовка-Арены"
02.02.2017 19:21 / Спорт Алина Талай на первом старте в сезоне завоевала серебро
02.02.2017 18:08 / Спорт Идет подготовка к этапу Кубка мира по шорт-треку
02.02.2017 15:18 / Спорт Назван предварительный список сборной Беларуси на чемпионат мира в Хохфильцене
02.02.2017 15:16 / Спорт Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону
02.02.2017 15:14 / Спорт Илья Ивашко и Адриан Унгур откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Румынии
01.02.2017 19:18 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею с мячом проиграла сборной США 5:14