Зачем обыскивали наших хоккеистов в Париже? Комментарий МИД Беларуси

4 Мая 2017 15:04

Напомним, наши спортсмены приехали в столицу Франции на чемпионат мира. В вагоне поезда полиция оцепила хоккеистов и устроила досмотр. Как комментируют очевидцы, довольно жесткий. Обыскали Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, Егора Шаранговича и Андрея Костицина. В вещах врача нашей сборной пересмотрели каждую таблетку и ампулу. Наше посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. Инцидент прокомментировал МИД Беларуси.

Как отметил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей форвард команды НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс" Михаил Грабовский, который в эти дни в Минске восстанавливается после травмы, инцидент в Париже не должен отразиться на настроении команды перед чемпионатом мира.

Михаил Грабовский, нападающий хоккейного клуба "Нью-Йорк Айлендерс": "Я думаю, это никак не будет относиться к сборной. Тем более они не играют ни сегодня, ни вчера не играли. У них игра завтра. Есть время отдохнуть. Главное, чтобы у них все было нормально. Сейчас там не так безопасно, и когда проверяют, это даже лучше".

Завтра сборная Беларуси на чемпионате мира сыграет с командой Финляндии. Чемпионат пройдет с 5 по 21 мая, кроме Парижа игры турнира примет и Кельн.