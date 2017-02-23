"Забег настоящих мужчин" состоялся сегодня в Минске

23 Февраля 2017 19:25

Сегодня необычную картину у Дворца спорта могли наблюдать жители и гости столицы. Более 700 мужчин с обнаженным торсом, невзирая на не совсем теплую погоду, собрались у ступенек комплекса в ожидании старта специфического забега. "Забег настоящих мужчин" - такое название получило мероприятие. Стартовав все вместе, его участники затем разделились на две группы. Одна предпочла дистанцию в километр, другая - 3, 5 километра. На финише каждого спортсмена ожидала памятная медаль и поздравления от девушек. В отличие от мужчин женщины на дистанцию не допускались.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: "Когда мы организовали такой прекрасный праздник бега для женщин, мужчины ревностно задали вопрос - почему бы не сделать такой чисто мужской забег и тоже приурочить его к какой-то дате. Понятно, что 23 февраля, в День защитника Отечества. Когда началась регистрация, было минус 17-20, люди же не знали, что будет через месяц. Поэтому мы сильны духом, мы закалены со всех сторон. Поэтому я думаю, что сегодня такой мощный импульс патриотизма, здоровья. Посмотрите, люди приходят с детьми, малыми детьми".

Вадим Девятовский в компании олимпийского чемпиона Александра Богдановича оказался среди участников забега.