За выступлением нашей сборной на ЧМ по гандболу можно следить в прямом эфире

12 Января 2017 21:37

Накануне поздно вечером белорусский флаг жители и гости Парижа увидели на барельефе знаменитой французской Триумфальной арки. Речь о проекции нашего символа государственности: именно таким способом организаторы ЧМ по гандболу решили приветствовать всех участников планетарного форума. Белорусы в третий раз подряд пробились в финальную стадию топ-турнира, задача-минимум - выход в 1/8. Сделать это будет непросто: дружина Юрия Шевцова переживает смену поколений, не выступит во Франции и Сергей Рутенко - лучший белорусский гандболист современности сегодня объявил о завершении карьеры. Репортаж Станислава Липского.

Проекция белорусского флага на Триумфальной арке в Париже - как подтверждение - символ того, что наша команда - участник чемпионата мира по гандболу 2017 года. Старт турнира организаторы решили отметить таким нетривиальным способом. Всего же за титул сильнейшей сборной планеты на родине мушкетеров поспорят 24 дружины - турнир принимает 8 городов Франции.

Сражаться гандболисты будут вот за этот трофей. Команды разделены на 4 группы по 6 в каждой. Жребий дружину Юрия Шевцова свел в один секстет с Германией, Хорватией, Венгрией, Чили и Саудовской Аравией. В 1/8 финала выйдут четыре сильнейших коллектива.

Мужская гандбольная сборная Беларуси принимает участие в третьем чемпионате мира подряд, однако даже с последнего подобного турнира в составе команды прошли колоссальные изменения: дружина Шевцова сейчас переживает смену поколений.

Жаль, но на чемпионате мира во Франции сборной Беларуси не поможет и многолетний лидер нашей команды, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов Сергей Рутенко - лучший левый полусредний мира по итогам 2013 года сегодня объявил о завершении карьеры.

С расписанием матчей на турнире белорусам повезло. В первой игре завтра сыграем против сборной Чили, во втором в воскресенье - с Саудовской Аравией. Соперники как минимум сопоставимые по классу.

За выступлением сборной в прямом эфире можно будет следить на телеканале "Беларусь 5" . Первая трансляция из Франции завтра стартует в 15:55. Соперник - Чили.