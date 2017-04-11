11 Апреля 2017 15:22

Все ближе развязка в футбольной Лиге чемпионов. Сегодня в первом четвертьфинальном матче "Ювентус" примет "Барселону". Прямая трансляция в 21:30 на "Беларусь 5". Параллельно в Германии сразятся "Боруссия" и "Монако". Этот матч смотрите на "Беларусь 2".