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"Ювентус" примет "Барселону". Прямая трансляция в 21:30 на "Беларусь 5"
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11 Апреля 2017 15:22

"Ювентус" примет "Барселону". Прямая трансляция в 21:30 на "Беларусь 5"

Все ближе развязка в футбольной Лиге чемпионов. Сегодня в первом четвертьфинальном матче "Ювентус" примет "Барселону". Прямая трансляция в 21:30 на "Беларусь 5". Параллельно в Германии сразятся "Боруссия" и "Монако". Этот матч смотрите на "Беларусь 2".

  

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