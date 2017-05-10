"Ювентус" - первый финалист футбольной Лиги чемпионов

10 Мая 2017 12:15

Туринцам удалось одержать победу и в ответном полуфинальном матче против "Монако". На сей раз дома "Ювентрус" выиграл со счетом 2:1. Соперник по финалу определится сегодня в матче мадридского "Атлетико" и "Реала". В первой встрече, напомним, "сливочные" выиграли 3:0. Прямая трансляция ответного поединка начнется на телеканале "Беларусь 2" в 21:40.