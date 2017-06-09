11 Июня 2017 15:22

Юрий Щербацевич выиграл серебряную медаль этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в азербайджанской Габале. Наш спортсмен в стрельбе из винтовки с 50 метров в положении лежа уступил лишь датчанину Торбену Гриммелу, который, к слову, установил здесь новый мировой рекорд. Виталий Бубнович завершил соревнования на 21-м месте, Илья Чергейко стал 28-м. Завтра наши стрелки поборются за награды в стрельбе из винтовки из трех положений.