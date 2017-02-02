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Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону
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2 Февраля 2017 15:16

Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону

Юрий Лядов возвращается в сборную Беларуси по биатлону и выступит на шестом этапе Кубка IBU в Словакии. Ранее он был выведен из состава команды, и, как говорил сам спортсмен, без объяснения причин. В январе Лядов принял участие в этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в Раубичах. 

  

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