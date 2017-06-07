Юрий Альбертс назвал спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор команды в Хохфильцен

8 Июня 2017 15:29

Главный тренер женской сборной Беларуси по биатлону Юрий Альбертс назвал пять спортсменок, которые отправятся на тренировочный сбор команды в австрийский Хохфильцен с 9 по 29 июня. В списке Дарья Домрачева, две Надежды - Скардино и Писарева, Ирина Кривко и Анна Сола.