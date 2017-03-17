"Юность" примет "Шахтер" на "Чижовка-Арене"

18 Марта 2017 15:17

Станет ли "Юность" сегодня оппонентом по финалу Кубка Президента по хоккею гродненского "Немана" узнаем из прямой трансляции пятого поединка полуфинальной серии турнира, где минчане на "Чижовка-Арене" примут "Шахтер". Счет в противостоянии 3:1 в пользу столичных. Начало поединка в 17:45.