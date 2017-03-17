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"Юность" примет "Шахтер" на "Чижовка-Арене"
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18 Марта 2017 15:17

"Юность" примет "Шахтер" на "Чижовка-Арене"

Станет ли "Юность" сегодня оппонентом по финалу Кубка Президента по хоккею гродненского "Немана" узнаем из прямой трансляции пятого поединка полуфинальной серии турнира, где минчане на "Чижовка-Арене" примут "Шахтер". Счет в противостоянии 3:1 в пользу столичных. Начало поединка в 17:45.

  

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