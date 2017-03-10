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"Юность" обыгрывает "Шахтер" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси
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11 Марта 2017 12:11

"Юность" обыгрывает "Шахтер" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси

Минская "Юность" на "Чижовка-Арене" обыгрывает солигорский "Шахтер" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси. Столичные оказались сильнее в овертайме - 3:2. Вторая игра пройдет сегодня, прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 19:30.

  

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