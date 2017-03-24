"Юность" - "Неман" прямая трансляция матча на “Беларусь 5" в 19:20

25 Марта 2017 15:05

Фирменный дирижабль с подарками, выступление кавер-бэнда, уникальное барбер-шоу: столичная "Юность" в первом поединке финала Кубка Президента готовится приятно удивить своих болельщиков, а вот будут ли шокированы хоккеисты "Немана" - узнаем из прямой трансляции матча на “Беларусь 5". Начало в 19:20.