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"Юность" - "Неман" прямая трансляция матча на “Беларусь 5" в 19:20
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25 Марта 2017 15:05

"Юность" - "Неман" прямая трансляция матча на “Беларусь 5" в 19:20

Фирменный дирижабль с подарками, выступление кавер-бэнда, уникальное барбер-шоу: столичная "Юность" в первом поединке финала Кубка Президента готовится приятно удивить своих болельщиков, а вот будут ли шокированы хоккеисты "Немана" - узнаем из прямой трансляции матча на “Беларусь 5". Начало в 19:20.

  

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