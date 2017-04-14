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Юношеская сборная Беларуси по хоккею терпит четвертое поражение на чемпионате мира в Словакии
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18 Апреля 2017 12:15

Юношеская сборная Беларуси по хоккею терпит четвертое поражение на чемпионате мира в Словакии

Юношеская сборная Беларуси по хоккею терпит четвертое поражение в элитном дивизионе на чемпионате мира в Словакии. Белорусы в четвертом матче группового этапа встречались с Россией, открыли счет на 27-й минуте, но уступили, 1:4. Команда Юрия Файкова проведет на турнире еще как минимум два матча: серию до двух побед за право остаться в элите. Соперник - Латвия.

 

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