Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на турнире World Invitational Tournament в Канаде

3 Января 2017 21:08

Одна яркая победа у наших хоккеистов в наступившем году уже состоялась. Юношеская сборная Беларуси победила на международном турнире в Канаде World Invitational Tournament. Он ежегодно проводится среди игроков юношеского возраста из Канады, США и Европы, т.е. среди представителей самых прогрессивных хоккейных регионов планеты. В финальной встрече 17-летние белорусы не оставили шансов канадской команде. Уверенная победа - 6:1. Дублями в этом матче отметились Василий Филяев и Павел Ажгирей, у которого еще две передачи. Можно с уверенностью отметить, что на подходе очень талантливое поколение юных белорусских хоккеистов.