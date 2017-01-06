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Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на турнире World Invitational Tournament в Канаде
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3 Января 2017 21:08

Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на турнире World Invitational Tournament в Канаде

Одна яркая победа у наших хоккеистов в наступившем году уже состоялась.  Юношеская сборная Беларуси победила на международном турнире в Канаде  World Invitational Tournament. Он ежегодно проводится среди игроков юношеского возраста из Канады, США и Европы, т.е. среди представителей самых прогрессивных хоккейных регионов планеты. В финальной встрече 17-летние белорусы не оставили шансов канадской команде. Уверенная победа -  6:1. Дублями в этом матче отметились Василий Филяев и Павел Ажгирей, у которого еще две передачи. Можно с уверенностью отметить, что на подходе очень талантливое поколение юных белорусских хоккеистов.

 

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