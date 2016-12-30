Спорт
2 Января 2017 12:08
Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на международном турнире в Канаде
Юношеская сборная Беларуси по хоккею (возраст до 17 лет) впервые в истории победила на международном турнире в Канаде. В финальной встрече белорусы не оставили шансов команде, выступающей в старшей юношеской лиге провинции Саскачеван. Уверенная виктория 6:1. Дублями в этом матче отметились Василий Филяев и Павел Ажгирей.
Другие новости
02.01.2017 15:12 / Спорт Интервью с Александром Гутором завтра в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5" в 22:00
30.12.2016 19:14 / Спорт Дарья Домрачева возвращается
30.12.2016 12:19 / Спорт Победа на старте квалификации теннисного турнира в Брисбене
30.12.2016 12:17 / Спорт Сегодня минское "Динамо" сыграет против сборной Канады
29.12.2016 19:20 / Спорт Александра Саснович в Брисбене сыграет с Ириной Фалькони
29.12.2016 19:19 / Спорт Гандбольная сборная Беларуси проиграла команде России 21:28
29.12.2016 12:12 / Спорт Хоккейное минское "Динамо" выходит в полуфинал Кубка Шпенглера
28.12.2016 19:21 / Спорт Минское "Динамо" против швейцарского "Давоса" - в 22:10 на "Беларусь 5"
28.12.2016 19:19 / Спорт Артем Параховский третий год подряд признается лучшим баскетболистом Беларуси
28.12.2016 15:31 / Спорт Сборная Канады обыграла "Давос", 4:3
28.12.2016 15:28 / Спорт Юношеская сборная Беларуси по хоккею побеждает во втором поединке на турнире в Калгари
28.12.2016 12:22 / Спорт Старт с поражения
28.12.2016 12:14 / Спорт Победа 5:0, но брака хватает
27.12.2016 15:24 / Спорт Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"
27.12.2016 12:18 / Спорт Минское "Динамо" одержало волевую победу на старте Кубка Шпенглера
27.12.2016 08:06 / Спорт Лучших спортсменов по итогам уходящего года чествовали в Зале олимпийской славы Могилевской области
26.12.2016 18:56 / Спорт Рубрика "Матчбол"
26.12.2016 18:52 / Спорт Сто боев за четыре дня
События
17.11.2016 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко журналистам российских региональных средств массовой информации (телеверсия)