Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на международном турнире в Канаде

2 Января 2017 12:08

Юношеская сборная Беларуси по хоккею (возраст до 17 лет) впервые в истории победила на международном турнире в Канаде. В финальной встрече белорусы не оставили шансов команде, выступающей в старшей юношеской лиге провинции Саскачеван. Уверенная виктория 6:1. Дублями в этом матче отметились Василий Филяев и Павел Ажгирей.