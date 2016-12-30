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Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на международном турнире в Канаде
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2 Января 2017 12:08

Юношеская сборная Беларуси по хоккею победила на международном турнире в Канаде

Юношеская сборная Беларуси по хоккею (возраст до 17 лет) впервые в истории победила на международном турнире в Канаде. В финальной встрече белорусы не оставили шансов команде, выступающей в старшей юношеской лиге провинции Саскачеван. Уверенная виктория 6:1. Дублями в этом матче отметились Василий Филяев и Павел Ажгирей.

 

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