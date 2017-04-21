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22 Апреля 2017 12:34

Юниорская сборная по хоккею уступила сверстникам из Латвии

Юниорская сборная до 18 лет уступила сверстникам из Латвии во втором поединке серии на выживание 2:3. Напомним, команды борются за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Первое противостояние осталось за белорусами 2:0, в серии паритет 1:1, завтра коллективы проведут решающий матч, начало в 14:30.