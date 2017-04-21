Юниорская сборная по хоккею уступила сверстникам из Латвии

Спорт
22 Апреля 2017 12:34
Юниорская сборная по хоккею уступила сверстникам из ЛатвииЮниорская сборная до 18 лет уступила сверстникам из Латвии во втором поединке серии на выживание 2:3. Напомним, команды борются за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Первое противостояние осталось за белорусами 2:0, в серии паритет 1:1, завтра коллективы проведут решающий матч, начало в 14:30.
Другие новости
22.04.2017 15:10 / Спорт На "Чижовка-Арене" продолжается стартовый матч полуфинала Кубка Федераций Мировой группы
22.04.2017 12:30 / Спорт Сборная Беларуси по хоккею уступает Швеции в очередном домашнем матче Евровызова
22.04.2017 12:28 / Спорт Егор Герасимов - победитель теннисного турнира в Бухаре
22.04.2017 09:19 / Спорт Александра Саснович против Виктории Голубич
21.04.2017 15:00 / Спорт Беларусь - Швейцария: итоги жеребьевки перед большой игрой
21.04.2017 14:30 / Спорт Президент Международной теннисной федерации впервые с официальным визитом в Беларуси
21.04.2017 11:36 / Спорт Чемпионат Европы по фехтованию U23 стартовал в Минске
21.04.2017 11:30 / Спорт Александра Саснович и Виктория Голубич сыграют в стартовом матче Кубка Федераций
20.04.2017 21:26 / Спорт Виктория Азаренко провела пресс-конференцию
20.04.2017 19:19 / Спорт Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира в Бухаре
20.04.2017 19:17 / Спорт Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает матч у Латвии
20.04.2017 19:15 / Спорт В Минске завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет
20.04.2017 15:04 / Спорт Илья Ивашко завершает выступление на турнире АТП в китайском Циндао
20.04.2017 12:04 / Спорт Женская сборная Беларуси по теннису готовится к полуфинальному матчу Кубка Федерации
20.04.2017 07:14 / Спорт Законодательно закрепляется правовой статус стюарда, болельщика и волонтера на первенствах
19.04.2017 19:19 / Спорт Андрей Стась - капитан сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею
19.04.2017 17:55 / Спорт Капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен Минском
19.04.2017 15:18 / Спорт "Реал" проходит "Баварию" в Лиге чемпионов
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)