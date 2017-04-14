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Юниорская сборная Беларуси по хоккею уступила во втором поединке на чемпионате мира
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15 Апреля 2017 12:17

Юниорская сборная Беларуси по хоккею уступила во втором поединке на чемпионате мира

Юниорская сборная Беларуси до 18 лет уступила и во втором поединке на чемпионате мира. Белорусы снова пропустили семь шайб от чехов, но смогли забросить четыре - 4:7. После двух туров наша команда последняя в группе B, без очков. Завтра встречаемся со шведами.

 

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