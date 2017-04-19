Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает матч у Латвии

20 Апреля 2017 19:17

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает первый матч у Латвии на чемпионате мира - 2:0. Команды спорят за право остаться в элитном дивизионе в серии до 2 побед. Завтра в 18:30 начнется второе противостояние, в случае успеха в котором Беларусь сохранит прописку в сильнейшем дивизионе.