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Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает матч у Латвии
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20 Апреля 2017 19:17

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает матч у Латвии

Юниорская сборная Беларуси по хоккею до 18 лет выигрывает первый матч у Латвии на чемпионате мира - 2:0. Команды спорят за право остаться в элитном дивизионе в серии до 2 побед. Завтра в 18:30 начнется второе противостояние, в случае успеха в котором Беларусь сохранит прописку в сильнейшем дивизионе. 

  

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