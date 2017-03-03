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4 Марта 2017 21:30

Юлия Леонтюк завоевала бронзу в толкании ядра

Радостные новости приходят из Сербии, где сегодня стартовал чемпионат Европы в закрытых помещениях по легкой атлетике. Белоруска Юлия Леонтюк завоевала бронзу в толкании ядра. В своей лучшей попытке спортсменка отправила снаряд на 18 метров и 32 сантиметра. Еще одна представительница нашей страны Алена Дубицкая завершила соревнование на 7-й позиции. Вечерняя сессия чемпионата продолжается. В эти минуты прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". Белорусам есть за кого болеть. В финал на дистанции 60 метров с барьерами пробилась Алина Талай. Ее забег начнется в 21:55.