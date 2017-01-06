Юлиан Эберхард выигрывает первую в 2017 году биатлонную гонку

5 Января 2017 19:20

Австрийцу не было равных в спринте на четвертом этапе Кубка мира, который сегодня стартовал в Оберхофе. Второй - Михал Шлезингр из Чехии, третье место у итальянца Доминика Виндиша. Мартен Фуркад с тремя штрафными кругами восьмой. Лучший из белорусов - Роман Елетнов. Он 50-ый. Завтра следим за аналогичной женской гонкой. На старт планирует выйти Дарья Домрачева. Начало трансляции из Германии в 16:15.