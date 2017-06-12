Юбилей празднует первый председатель Белорусской федерации тенниса Семен Каган

12 Июня 2017 21:45

В свои 70 он по-прежнему полон творческой энергии и планов. Свой юбилей сегодня празднует первый председатель Белорусской федерации тенниса Семен Каган.

Юбиляра поздравили представители Минспорта, Национального олимпийского комитета, столичной мэрии и председатель БТФ Сергей Тетерин. Каган стоял у истоков суверенного белорусского тенниса. Национальной федерацией он руководил с 1993 по 2004 годы. Сейчас Семен Айзикович продолжает активно трудиться - он возглавляет Городской центр олимпийского резерва.

Сейчас теннисный мир ожидает финала Кубка Федерации. В ноябре сборная Беларуси в Минске примет команду США.