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Ярослав Шило стал победителем турнира по теннису, который проходит в Греции
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19 Марта 2017 15:22

Ярослав Шило стал победителем турнира по теннису, который проходит в Греции

Теннисист сборной Беларуси Ярослав Шило становится победителем турнира в Греции с призовым фондом 15000 долларов. В финале белорус, который занимает 448-е место в рейтинге АТР, обыгрывает чеха Вита Коприву, 492-го в мире, 6:3, 6:3.

 

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