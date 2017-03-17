Яромир Ягр побил рекорд по количеству шайб, заброшенных после 40 лет

18 Марта 2017 12:16

Очередной рекорд Яромира Ягра. Знаменитый чех побил, казалось бы, вечный рекорд Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных после 40 лет. В игре с Нью-Йорк Рейнджерс форвард Флориды набрал 269-й балл. А "пантеры" победили по буллитам, 4:3.