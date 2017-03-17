Спорт
18 Марта 2017 12:16
Яромир Ягр побил рекорд по количеству шайб, заброшенных после 40 лет
Очередной рекорд Яромира Ягра. Знаменитый чех побил, казалось бы, вечный рекорд Горди Хоу по количеству шайб, заброшенных после 40 лет. В игре с Нью-Йорк Рейнджерс форвард Флориды набрал 269-й балл. А "пантеры" победили по буллитам, 4:3.
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