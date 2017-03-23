Выход в Высшую лигу уже в этом году

23 Марта 2017 15:07

Футбольный клуб "Луч" ставит амбициозную задачу несмотря на десятиочковый минус на старте сезона. Команда замешана в договорных матчах и наказана Федерацией футбола.

Сюжет о жизни команды - претендента на выход в Высшую лигу смотрите в программе "Спорт-кадр" во вторник вечером на "Беларусь 5".