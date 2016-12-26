Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"
Спорт
RSS
Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"
Скачать Поделиться

27 Декабря 2016 15:24

Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"

Выход в плей-офф Лиги чемпионов для белорусских клубов пока - фантастика. Лучший футболист Беларуси прошлого года Игорь Стасевич уверен: главное сделать выводы после еврокубковой неудачи БАТЭ в этом сезоне, но в то же время он не склонен переоценивать возможности наших команд. 

Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ и национальной сборной смотрите сегодня в программе "Спорт-кадр" на “Беларусь 5”. Начало в 21:40.

 

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 26.12.2016 18:56 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Сто боев за четыре дня Сто баёў за чатыры дні 26.12.2016 18:52 / Спорт Сто боев за четыре дня
"Минчанка" - лидер сезона "Мінчанка" - лідар сезона 25.12.2016 15:26 / Спорт "Минчанка" - лидер сезона

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =