Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"

27 Декабря 2016 15:24

Выход в плей-офф Лиги чемпионов для белорусских клубов пока - фантастика. Лучший футболист Беларуси прошлого года Игорь Стасевич уверен: главное сделать выводы после еврокубковой неудачи БАТЭ в этом сезоне, но в то же время он не склонен переоценивать возможности наших команд.

Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ и национальной сборной смотрите сегодня в программе "Спорт-кадр" на “Беларусь 5”. Начало в 21:40.