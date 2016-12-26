Спорт
27 Декабря 2016 15:24
Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ в программе "Спорт-кадр"
Выход в плей-офф Лиги чемпионов для белорусских клубов пока - фантастика. Лучший футболист Беларуси прошлого года Игорь Стасевич уверен: главное сделать выводы после еврокубковой неудачи БАТЭ в этом сезоне, но в то же время он не склонен переоценивать возможности наших команд.
Эксклюзивное интервью с полузащитником БАТЭ и национальной сборной смотрите сегодня в программе "Спорт-кадр" на “Беларусь 5”. Начало в 21:40.
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