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Второй день Рождественского турнира на приз Президента Беларуси
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5 Января 2017 15:02

Второй день Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

Сегодня  второй день грандиозного хоккейного шоу.  Минск  принимает  Рождественский турнир  на приз Президента Беларуси.

Первыми на лед сегодня вышли команды России и Финляндии. Автором первой заброшенной шайбы второго  дня стал защитник Сергей Лебедев. Дружина наших восточных соседей после разгромного поражения накануне от словаков, 0-12, сегодня играет вничью. Счет на данный момент 4-4.  Завтра на малой площадке "Чижовка-Арены" представители страны Суоми сразятся со Словакией. Соперник команды России - Швейцария.

А в 14:00 на большой арене спорткомплекса в Чижовке стартовал матч между командами Швейцарии  и Объединенных Арабских Эмиратов, во втором периоде счет 1-2. Команда Президента Беларуси на лед выйдет в 7 часов  вечера и проэкзаменует дебютанта турнира - сборную Балкан, в состав которой входят представители восьми государств. Эту встречу в записи  покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции  в 21:50.

 

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