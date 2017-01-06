Второй день Рождественского турнира на приз Президента Беларуси

5 Января 2017 15:02

Сегодня второй день грандиозного хоккейного шоу. Минск принимает Рождественский турнир на приз Президента Беларуси.



Первыми на лед сегодня вышли команды России и Финляндии. Автором первой заброшенной шайбы второго дня стал защитник Сергей Лебедев. Дружина наших восточных соседей после разгромного поражения накануне от словаков, 0-12, сегодня играет вничью. Счет на данный момент 4-4. Завтра на малой площадке "Чижовка-Арены" представители страны Суоми сразятся со Словакией. Соперник команды России - Швейцария.

А в 14:00 на большой арене спорткомплекса в Чижовке стартовал матч между командами Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, во втором периоде счет 1-2. Команда Президента Беларуси на лед выйдет в 7 часов вечера и проэкзаменует дебютанта турнира - сборную Балкан, в состав которой входят представители восьми государств. Эту встречу в записи покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 21:50.