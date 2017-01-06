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Второй день хоккейных баталий на "Чижовка-Арене"
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5 Января 2017 21:07

Второй день хоккейных баталий на "Чижовка-Арене"

Яркий праздник  большого хоккея продолжается в Минске.  Тысячи поклонников игры   в эти дни собирает  Рождественский турнир на приз Президента Беларуси.   Болельщиков по традиции  ждут не только  хоккейные баталии, но  и неповторимая атмосфера.  Это большой праздник  для людей.  Участники и гости турнира отмечают   высокий уровень проведения соревнований.  Сегодня - второй день турнира на "Чижовка-Арене".   Завершает игровой день  поединок с участием команды Главы государства.  Сегодня в соперниках - дебютанты турнира -  сборная Балкан. В состав дружины  входят игроки сразу восьми стран.   Команда Президента одержала верх в матче 14:7.  Правда,   южане  вряд ли расстроились такому исходу, так как в Беларусь  они приехали за опытом. Итоги второго игрового дня Рождественского турнира в Минске  у Павла Капуцкого.

Балканцы делают фото с американским нападающим "Динамо" Аароном Палушаем и продолжают изучать "Минск-Арену". День для них начался с экскурсии по главному спортивному объекту страны. Южане пока только в начале своего хоккейного пути. Им интересна система развития вида спорта, выстроенная в Беларуси.

В 2014-м Беларусь принимала чемпионат мира, а в 2021-м или 2022-м хочет еще раз провести планетарный форум. Какое отношение к Рождественскому турниру имеет чемпионат мира? Все просто. В составе команды Балкан представители сразу восьми стран, и все они имеют право голоса в Международной федерации. Это спортивная дипломатия.

В конце несколько игроков балканской команды пообщались с Крэйгом Вудкрофтом. Гости получили несколько советов, но тренер "Динамо" ответил не на все вопросы. 

Обычно наступает момент, когда ученик становится сильнее учителя. Но пока это не про Балканы. Во-первых, команда не сыгранна. Во-вторых, уровень мастерства у хозяев намного выше. Но сегодня южане в любом случае стали сильнее. Сыграть на заполненной арене, где недавно проходил чемпионат мира,  отличный опыт.

В других матчах сегодня Словакия обыграла Германию 6:1, Швейцария уступила Объединенным Арабским Эмиратам 1:6. А Россия, ведя 3:0, не сумела обыграть Финляндию - 4:4. Накануне восточные соседи были биты словаками - 12:0.

Завтра, в заключительный день группового этапа, Арабские Эмираты сыграют с Балканами, Россия - с Германией, Финляндия сразится со Словакией, а Беларусь проэкзаменует Швейцарию. 

 

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