Второй день хоккейных баталий на "Чижовка-Арене"

5 Января 2017 21:07

Яркий праздник большого хоккея продолжается в Минске. Тысячи поклонников игры в эти дни собирает Рождественский турнир на приз Президента Беларуси. Болельщиков по традиции ждут не только хоккейные баталии, но и неповторимая атмосфера. Это большой праздник для людей. Участники и гости турнира отмечают высокий уровень проведения соревнований. Сегодня - второй день турнира на "Чижовка-Арене". Завершает игровой день поединок с участием команды Главы государства. Сегодня в соперниках - дебютанты турнира - сборная Балкан. В состав дружины входят игроки сразу восьми стран. Команда Президента одержала верх в матче 14:7. Правда, южане вряд ли расстроились такому исходу, так как в Беларусь они приехали за опытом. Итоги второго игрового дня Рождественского турнира в Минске у Павла Капуцкого.

Балканцы делают фото с американским нападающим "Динамо" Аароном Палушаем и продолжают изучать "Минск-Арену". День для них начался с экскурсии по главному спортивному объекту страны. Южане пока только в начале своего хоккейного пути. Им интересна система развития вида спорта, выстроенная в Беларуси.

В 2014-м Беларусь принимала чемпионат мира, а в 2021-м или 2022-м хочет еще раз провести планетарный форум. Какое отношение к Рождественскому турниру имеет чемпионат мира? Все просто. В составе команды Балкан представители сразу восьми стран, и все они имеют право голоса в Международной федерации. Это спортивная дипломатия.

В конце несколько игроков балканской команды пообщались с Крэйгом Вудкрофтом. Гости получили несколько советов, но тренер "Динамо" ответил не на все вопросы.

Обычно наступает момент, когда ученик становится сильнее учителя. Но пока это не про Балканы. Во-первых, команда не сыгранна. Во-вторых, уровень мастерства у хозяев намного выше. Но сегодня южане в любом случае стали сильнее. Сыграть на заполненной арене, где недавно проходил чемпионат мира, отличный опыт.

В других матчах сегодня Словакия обыграла Германию 6:1, Швейцария уступила Объединенным Арабским Эмиратам 1:6. А Россия, ведя 3:0, не сумела обыграть Финляндию - 4:4. Накануне восточные соседи были биты словаками - 12:0.

Завтра, в заключительный день группового этапа, Арабские Эмираты сыграют с Балканами, Россия - с Германией, Финляндия сразится со Словакией, а Беларусь проэкзаменует Швейцарию.