Второй день чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с участием Дарьи Домрачевой

10 Февраля 2017 07:04

Сегодня в Австрии женская спринтерская гонка. Первой на дистанцию из белорусской команды выйдет Ирина Кривко. У нее 8-й стартовый номер. Дарья Домрачева выступит под 36-м. Надежда Скардино в стартовом листе заявлена 75-й, Надежда Писарева - 86-й. Начало гонки в 16:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5".