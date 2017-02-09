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Второй день чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с участием Дарьи Домрачевой
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10 Февраля 2017 07:04

Второй день чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене пройдет с участием Дарьи Домрачевой

Сегодня в Австрии женская спринтерская гонка. Первой на дистанцию из белорусской команды выйдет Ирина Кривко. У нее 8-й стартовый номер. Дарья Домрачева выступит под 36-м. Надежда Скардино в стартовом листе заявлена 75-й, Надежда Писарева - 86-й. Начало гонки в 16:45. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
  

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