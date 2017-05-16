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Встречу между БАТЭ и минским "Динамо" рассудит арбитр Алексей Кульбаков
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18 Мая 2017 15:17

Встречу между БАТЭ и минским "Динамо" рассудит арбитр Алексей Кульбаков

Стало известно, что встречу между БАТЭ и минским "Динамо", именуемой белорусским классико, рассудит наш ведущий арбитр Алексей Кульбаков. Сама же игра пройдет в субботу, 20 мая. Стартовый свисток на "Борисов-Арене" прозвучит в 19 часов.

 

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