Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от АБФФ

13 Марта 2017 12:20

Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от Белорусской федерации футбола. Даже те, кого не накажет суд. Такое заявление сделал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

Отметим, в списке значатся 24 человека, имеющих отношение к белорусскому футболу.