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Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от АБФФ
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13 Марта 2017 12:20

Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от АБФФ

Все, кто проходит по делу о манипуляциях результатами матчей, понесут наказание от Белорусской федерации футбола. Даже те, кого не накажет суд. Такое заявление сделал первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян.

Отметим, в списке значатся 24 человека, имеющих отношение к белорусскому футболу. 

  

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