10 Февраля 2017 21:25

Впервые в истории белорусского тенниса. Наша женская команда стартует в мировой группе Кубка федерации матчем с теннисистками из Голландии. Встреча пройдет на "Чижовка-Арене". Несмотря на то, что гостьи считаются фаворитками поединка, наши теннисистки полны решимости дать бой соперницам. Тем более, что на стороне белорусок будут зрительские трибуны, а это, как минимум, 4 тысячи человек. Практически все билеты на встречу Беларусь - Нидерланды уже раскуплены.

Подробности - у Елены Горельчик. Теннисный корт посреди ледовой арены. Чтобы уложить покрытие, лед на "Чижовка-Арене" не растапливали. Конструкция корта - как многослойный пирог. Это позволило обеспечить комфортную для теннисисток температуру - у самого покрытия - 17,5 градусов, температура воздуха около 20. В таких условиях наши девушки тренируются с прошлого понедельника.

Главная ударная сила сборной Нидерландов - это Кики Бертенс - 24-я ракетка мира. Для сравнения наша Александра Саснович - 128-я. В составе гостей еще две теннисистки из топ-200 и опытная парница Михаэла Крайчек, которая в 2015 году была на 23-ем месте парного разряда, а за карьеру выиграла шесть титулов ВТА.

По итогам сегодняшней жеребьевки, Крайчек должна выйти завтра в матче против Александры Саснович. Правда, капитан команды за час до начала матча еще может сделать замену по медицинским показателям.

Матч Саснович - Крайчек начнется завтра в 12:00. По окончании этого поединка - еще одна одиночная встреча. Арина Соболенко против Кики Бертенс. В воскресенье теннисистки начнут на час раньше. Сначала Саснович сыграет с Бертенс, а после Соболенко и Крайчек. Завершится теннисная дуэль парной игрой. Сборную Беларуси здесь представят Вера Лапко и Ольга Говорцова, а Нидерландов - Синди Бергер и Аранча Рас.

Победительницы матча Беларусь - Нидерланды в полуфинале сыграют с победительницами встречи Швейцария - Франция. Проигравшие же будут бороться за право остаться в мировой группе на следующий сезон.