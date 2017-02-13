Возвращение на пьедестал

12 Февраля 2017 21:33

День больших побед - таким стало это воскресенье для Беларуси. Любителям спорта сегодня было сложно оторваться от телевизора. А нам, журналистам, непросто готовить эту программу. Ведь так хотелось внимательно следить, переживать и ничего не упустить на важных соревнованиях. Думаю, болельщики поймут.

Большой теннис в Минске - настоящее сражение за выход в полуфинал мировой группы с командой Голландии, и мировой биатлон в Хохфильцене. И там, и там наши спортсменки порадовали прекрасными результами.

Когда теннис в Минске был еще в самом разгаре, и кто выйдет победителем в схватке двух команд, было непонятно, в заснеженной Австрии триумфально финишировала Дарья Домрачева, завоевав серебряную медаль. Второе место досталось в сложнейших стартовых условиях - в гонке преследования Даша ушла на дистанцию с 27-й позиции, проигрывая лидерам почти полторы минуты. Залогом успеха могла стать только безукоризненная стрельба, с который в последнее время были очевидные проблемы. Но Даша смогла совладать с нервами настолько, что стала единственной биатлонисткой из лидирующей группы, которая отстрелялась на ноль на всех четырех огневых рубежах.

Вкупе с впечатляющей скоростью Домрачева сегодня была неудержима для подавляющего большинства соперниц. Впереди оказалась лишь немка Лаура Дальмайер. Но биатлонный мир отчетливо представляет, кто главный герой сегодняшней гонки. Это именно Домрачева, которая вернулась на подиум главного турнира года спустя всего четыре месяца и 11 дней после рождения дочери. С блестящим выступлением Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лишний раз убеждаешься, что Дарья Домрачева - прекрасный пример для подражания молодому поколению, настоящий герой Беларуси. Свою социальную функцию эта спортсменка высочайшего уровня выполняет на все 100 процентов. Профессионализму, концентрации внимания, целеустремленности Домрачевой может позавидовать любой человек. И, конечно же, теперь с нетерпением ждем другие дисциплины с участием Дарьи. Благодаря сегодняшнему серебру белоруска обеспечила себе место в масс-старте. Ожидается также ее выступление в индивидуальной гонке и эстафете. Еще раз поздравляем Дарью с такой долгожданной медалью.