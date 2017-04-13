13 Апреля 2017 19:07

Уже в субботу игроки женской сборной Беларуси по волейболу до 18 лет начнут подготовку к чемпионату мира в составе своих клубов. Об этом заявила главный тренер команды Наталья Мелянюк. Отметим, эти же волейболистки готовятся к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю. Однако в приоритете - чемпионат мира.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в июле в венгерском Дьере. Чемпионат мира состоится в августе в Аргентине.