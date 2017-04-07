8 Апреля 2017 21:32

Завтра же решающий поединок предстоит и белорусским теннисистам. Наша команда в шаге от плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Сегодня, во второй игровой день матчевой встречи Беларусь – Австрия, наши теннисисты в парной встрече уступили сопернику, но сохранили стратегическое преимущество.

Многолетний лидер белорусской дружины Максим Мирный и Ярослав Шило на корте Республиканского центра тенниса противостояли дуэту Юлиан Ноул - Юрген Мельцер. Проиграв в первых двух сетах 4:6, 6:7, казалось, белорусская пара переломит ход встречи. 7:6 в третьей партии. Но уже в следующем сете австрийцы завершают поединок в свою пользу, 6:4. Благодаря двум победам накануне общий счет противостояния по-прежнему в пользу белорусов - 2:1.

На завтра запланированы еще две одиночные встречи. Для выхода в следующий раунд белорусам достаточно победы в одной из них. Начало в 11 часов утра. Вход во Дворец тенниса бесплатный.