Спорт
8 Апреля 2017 21:32
Во второй игровой день матчевой встречи Беларусь - Австрия наши теннисисты в парной встрече уступили соперникуЗавтра же решающий поединок предстоит и белорусским теннисистам. Наша команда в шаге от плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Сегодня, во второй игровой день матчевой встречи Беларусь – Австрия, наши теннисисты в парной встрече уступили сопернику, но сохранили стратегическое преимущество.
Многолетний лидер белорусской дружины Максим Мирный и Ярослав Шило на корте Республиканского центра тенниса противостояли дуэту Юлиан Ноул - Юрген Мельцер. Проиграв в первых двух сетах 4:6, 6:7, казалось, белорусская пара переломит ход встречи. 7:6 в третьей партии. Но уже в следующем сете австрийцы завершают поединок в свою пользу, 6:4. Благодаря двум победам накануне общий счет противостояния по-прежнему в пользу белорусов - 2:1.
На завтра запланированы еще две одиночные встречи. Для выхода в следующий раунд белорусам достаточно победы в одной из них. Начало в 11 часов утра. Вход во Дворец тенниса бесплатный.
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