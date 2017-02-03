Спорт
4 Февраля 2017 15:02
Во Дворце тенниса играют белорусы и румыны. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5"
Сегодня второй игровой день в матче первого круга первой группы Евро-Африканской зоны "Кубка Дэвиса". В противостоянии Беларусь - Румыния пока паритет. Накануне на кортах минского Дворца тенниса Илья Ивашко уступил Адриану Унгуру. А Егор Герасимов не оставил шансов Мариусу Копилу. Сейчас на кортах пару играют Максим Мирный и Ярослав Шило. Наш тандем успешно ведет борьбу против дуэта Хория Текау - Мариус Копил. Уже два сета за белорусами - 7:6 и 6:4. Играется третий. Прямая трансляция в эти минуты на "Беларусь 5". Напомню, завтра состоятся еще два одиночных поединка Ивашко - Копил, Герасимов - Унгур. Вход на все игры бесплатный.
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