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Во Дворце спорта прошла церемония открытия чемпионат мира по тайландскому боксу
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4 Мая 2017 21:27

Во Дворце спорта прошла церемония открытия чемпионат мира по тайландскому боксу

Впервые после признания Международным олимпийским комитетом. Беларусь принимает чемпионат мира по таиландскому боксу. Соревнования стартуют завтра, сегодня же во Дворце спорта прошла церемония открытия. На сцене появились флаги стран-участниц. Их в Минске собралось семь десятков. Причем некоторые делегации довольно многочисленные. Например, из Индии приехало 40 человек. Общее количество спортсменов приближается к полутысяче. Белорусы хотят навязать борьбу в медальном зачете родоначальникам популярного единоборства - тайцам.

Чемпионат мира по муай-тай продлится до 12 мая. Начало боев в 15 часов.

  

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