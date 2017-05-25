Главная>>Спорт>>Во Дворце спорта продолжается Кубок Халипского
Спорт
RSS
Во Дворце спорта продолжается Кубок Халипского
Скачать Поделиться

25 Мая 2017 15:16

Во Дворце спорта продолжается Кубок Халипского

Вторая сборная Беларуси против Аргентины. Первая белорусская команда против Великобритании. Во Дворце спорта продолжается Кубок Халипского. Обе встречи покажет в прямом эфире телеканал "Беларусь 5". В 15:50 Беларусь-2 — Аргентина. В 18:20 — встреча девушек из Туманного Альбиона и основы нашей национальной сборной.

 

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.05.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =