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Владимир Самсонов уверенно вышел в 1/16 чемпионата мира по настольному теннису
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2 Июня 2017 12:15

Владимир Самсонов уверенно вышел в 1/16 чемпионата мира по настольному теннису

В 1/32 белорус победил северокорейского спортсмена Син Хок Пака 4:1. За выход в одну восьмую Самсонов поспорит с греком Гьонисом Панайотисом.

  

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