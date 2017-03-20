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Владимир Самсонов - триумфатор домашнего турнира по настольному теннису
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20 Марта 2017 12:17

Владимир Самсонов - триумфатор домашнего турнира по настольному теннису

Владимир Самсонов - триумфатор домашнего турнира по настольному теннису Belarus Open. В финале соревнований лидер национальной сборной Беларуси обыгрывает представителя Польши Ван Цзэн И. Счет по партиям - 4:2. Отметим, что Самсонов уверенно прошел турнирную сетку и по праву стал четырехкратным победителем Открытого чемпионата Беларуси.  

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