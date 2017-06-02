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Владимир Самсонов пробился в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису
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3 Июня 2017 12:15

Владимир Самсонов пробился в 1/8 финала чемпионата мира по настольному теннису

В немецком Дюссельдорфе белорус накануне обыграл грека Панайотиса Гиониса - 4:0. Сегодня Самсонову за выход в четвертьфинал будет противостоять азиат - кореец Ли Сангсу.

 

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