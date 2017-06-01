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1 Июня 2017 19:21

Владимир Самсонов и Павел Платонов в четвертьфинале чемпионата мира по настольному теннису

Белорусский дуэт обыграл в 1/8 немецко-датский тандем Патрик Франциск - Джонатан Грот, 4:3. За выход в полуфинал белорусы завтра поспорят с японцами Коки Нива и Махару Йошимура. А сегодня Самсонов сыграет в 1/32 финала одиночного разряда. В соперниках Пак Син Хок из Северной Кореи.