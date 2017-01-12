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Владимир Игнатик вышел во второй круг квалификации Australian Open
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11 Января 2017 12:20

Владимир Игнатик вышел во второй круг квалификации Australian Open

В матче первого раунда белорус победил канадца Вашека Поспишила  - 3:6, 6:3, 6:4. Следующий соперник белоруса - японец Хироки Мория. В первом круге Илья Ивашко уступил американцу Радживу Раму в двух партиях - 4:6, 4:6.

 

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