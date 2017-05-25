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Владимир Игнатик выбывает во втором раунде квалификации "Ролан Гаррос"
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24 Мая 2017 15:06

Владимир Игнатик выбывает во втором раунде квалификации "Ролан Гаррос"

Белорус в двух сетах уступил колумбийцу Сантьяго Жиралдо 2:6, 4:6. 
  

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